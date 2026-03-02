תיעוד מתא הטייס בהפצצה באיראן: "התחמושת הוטלה" צילום: דובר צה"ל

צה"ל מפרסם, לראשונה מתחילת מבצע "שאגת הארי" תיעוד מתא הטייס במהלך תקיפה נגד יעדי המשטר האיראני. בחמישה מטסים חיל האוויר הטיל יותר מ-600 חימושים בטהראן.

מוקדם יותר חשף הצבא כי חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אגף המבצעים, תקף מתחילת המבצע יותר מ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני באמצעות כ-2,500 חימושים ובהם: יותר מ-20 מטרות של ההנהגה הביטחונית האיראנית, יותר מ-150 טילים בליסטיים ויותר מ-200 מערכות הגנה איראניות.

ביממה האחרונה צה"ל מנהל מאמצים רב זירתיים בכלל הזירות, ועד כה הותקפו בלבנון כ-30 תשתיות טרור.

בצה"ל ציינו כי המטרה היא להוריד את כמות הירי לעבר ישראל. "אנחנו עוקבים מספרית על המשגרים ואנחנו רוצים להוריד את הירי על העורף. בצה"ל יודעים להגיד כמה נשאר ועוסקים בזה, זו משימת ליבה, יש עוד מה לעשות בנושא. בסוף צריך זמן, זה לא עניין של יום יומיים. מצד שני אנחנו מודעים למשמעות של הימשכות המערכה על העורף אבל צריך זמן זה לא בעולמות השבוע".

מאז שחיזבאללה הצטרף למערכה הלילה, צה"ל תוקף בביירות ובדרום לבנון ומכה בארגון הטרור. "לגבי כניסה קרקעית אנחנו ערוכים להכול והזמן הוא פקטור משמעותי, הכול על השולחן. כרגע הדרקטיבה היא לפגוע בחיזבאללה באופן קשה", ציינו בצה"ל.