הומיון שמח, נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני, פרסם אתמול (א') מכתב ניחומים חריף בעקבות מותו של המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי, שנהרג בתקיפה ישראלית.

במכתב, שמח מייחס למותו של חמינאי "גל של צער ויגון כבדים בלבבות האומה האיראנית הגדולה וכל העם החופשי בעולם".

"הקהילה היהודית האיראנית שולחת את תנחומיה הכנים לאומה האיראנית הנאצלת, למשפחתו ולכל אוהבי המהפכה האסלאמית על אובדן קורע הלב והכואב הזה", כתב שמח.

לדבריו, "איראן היקרה מתאבלת על מותו של מנהיג חכם, סבלני ורחום, אישיות שהקדיש את חייו המבורכים לדרך העצמאות, הכבוד והגאווה של ארץ זו".

שמח הוסיף והדגיש כי חמינאי "תמיד הדגיש אחדות לאומית, אמפתיה ודו-קיום בשלום בין חסידי הדתות האלוהיות", והגדיר את מותו כ"פצע עמוק ומתמשך בנשמת האומה האיראנית".

במכתב, שמח גם תקף את ישראל והאריך בגינוי. "הזעם הגועש על מעשה ברברי זה של האויב האמריקאי-ציוני, שחשף שוב את אופיו הברברי בצורה גלויה יותר מאי פעם, יהפוך ללא ספק לסערה, ותגרום לעם היהיר להתחרט על מעשיו", כתב.

לדבריו, "המנהיג היה עסוק בניהול ענייני המדינה עד טיפת דמו האחרונה והקריב את חייו שלא בצדק למען האומה האיראנית".

שמח סיים את מכתבו בברכה: "אנו מבקשים מאלוהים יתברך את העלאת הדרגות ואת רחמיו האלוהיים עבור אותו קדוש יקר, וסבלנות ושלום עבור האומה הגדולה של איראן".