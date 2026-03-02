חסידות גור הורתה לאלפי בחורי הישיבות שלה להימנע מחגיגות הפורים הרגילות השנה.

בהקלטה שהופצה הבוקר (ב') לקראת החג נמסר כי הישיבות לא יארגנו שום פעילות, וכל בחור יחגוג את הפורים בביתו בלבד.

ההנחיות כוללות איסור ריקודים ברחובות, איסור נסיעות לסעודות בין ערים, והנחיה שלא לארגן מניינים עצמאיים אלא להתפלל רק בבתי הכנסת הקבועים. כמו כן, הבחורים התבקשו להימנע מהתהוללות ברחובות.

עם זאת, הישיבות התירו לבחורים לעלות לביקור אצל צוות הישיבות, אך רק בקבוצות קטנות. כמו כן הותר לערוך סעודות פורים בקבוצות מצומצמות בלבד.

אשר לקריאת המגילה המסורתית אצל האדמו"ר מגור - ככל הנראה היא תתקיים השנה בצמצום ניכר, שלא כמידי שנה בה משתתפים כלל החסידים.

עם זאת, לעת עתה הקריאה אמורה להתקיים כרגיל בבית המדרש, והנושא עשוי להשתנות.