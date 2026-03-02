צה"ל תקף במהלך הלילה (שני) וחיסל את המחבל חסין מקלד, אחראי מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

מקלד מילא במשך השנים האחרונות שורה של תפקידים במטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה ומונה לתפקיד זה לאחר חיסולו של קודמו בתפקיד, חסין עלי הזימה במסגרת מבצע 'חיצי צפון' יחד עם ראש המועצה המבצעת של חיזבאללה, האשם צפי אלדין.

במסגרת תפקידו, היה אמון על גיבוש תמונת המודיעין באמצעות כלי איסוף שונים כדי לספק לארגון הטרור חיזבאללה הערכה מודיעינית על כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

כמו כן, שיתף פעולה באופן הדוק עם מפקדים בכירים בארגון הטרור חיזבאללה שתכננו וקידמו מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה.