אלי ביר, נשיא ומייסד איחוד הצלה, סופד בשיחה עם ערוץ 7 למתנדבת רונית אלימלך שנרצחה באסון נפילת הטיל בבית שמש.

"זה אירוע טראגי ביותר. רונית אלימלך ז"ל, היתה אמא מדהימה, שאהבה את הילדים שלה מאוד. היא הגיעה להתנדב באיחוד הצלה בגלל בנה איתמר שעל הספקטרום וזו היתה מתנת יום הולדת עבורו - ההתנדבות. היא היתה יוצאת להציל חיים לפחות שלוש-ארבע פעמים ביום", סיפר ביר.

הוא הוסיף ושחזר "אתמול היא הכניסה את הילדים למקלט, רצה להביא את אמא שלה ובכניסה לשם הטיל פגע בה. היא היתה אישה שכל כולה טוב ולב. לא היו לה חיים קלים אבל היא דאגה שלאחרים יהיו חיים קלים. היא סבבה סביב הצלת חיים וזה אובדן גדול".

"אנחנו נעשה המון כדי להנציח את זכרה", הבטיח ביר לסיום.