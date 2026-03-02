נתניהו: רגע ההכרעה של המשטר בטהרן מתקרב באדיבות i24NEWS / ערוץ 15 בשלט

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אחר הצהריים (שני) בזירת אסון נפילת הטיל בבית שמש בו נהרגו תשעה בני אדם.

"לצערנו לא את כולם הצילו ההנחיות כי היו אנשים שלא במתחמים מוגנים", פתח נתניהו ושלח תנחומים למשפחות הנרצחים ואיחולי החלמה לפצועים. הוא גם הבטיח שהממשלה תעזור בשיקום הבתים שנפגעו.

בהמשך התייחס למערכה באיראן. "יצאנו למבצע כדי להרחיק מעלינו את הניסיון לחדש איומים קיומיים. אנחנו גם יצאנו כדי ליצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול המשטר. היום שבו הם יוכלו לעשות זאת קרב, אנחנו מקרבים אותו", אמר נתניהו.

הוא הוסיף "המשטר באיראן קורא מוות לישראל ואמריקה. הם מאיימים על כל עמי האזור. הם ירו אתמול על חלק גדול ממדינות האזור. הם ירו גם על אירופה. אם למשטר האימים הזה יהיה נשק גרעיני, הם יאיימו על האנושות כולה".

אחר הצהריים הותר לפרסום כי האחים יעקב ביטון (16), אביגיל (15) ושרה (13) נרצחו אתמול מפגיעת הטיל האיראני בבית שמש. הם הותירו הורים ואחות נוספת שלא שהו במקלט בזמן הירי. הלווייתם תתקיים בהר הזיתים בירושלים בהמשך היום. יחד איתם נהרגו באסון גם שרה אלימלך, בתה רונית, אורן כץ, גבריאל רווח ויוסף ובלוריה כהן.