נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מזהיר את המשטר בטהרן ומודיע שההפצצות עד כה היו רק ההתחלה של המבצע נגדו.

"אפילו לא התחלנו. אנחנו עומדים להיכנס בהם חזק. המבצע מתקדם מאוד טוב. עוד לא התחלנו להכות בהם באמת. המהלומה הגדולה עוד לפנינו וננחית אותה בקרוב", אמר טראמפ בראיון לרשת CNN.

"אנחנו דאוגים לעם האיראני ורוצים שכולם יישארו בבתים כי לא בטוח בחוץ ועלול להיות עוד פחות בטוח בקרוב", הוסיף הנשיא האמריקני.

הנשיא האמריקני מסר גם הצהרה לתקשורת ובה פירט את הסיבות ליציאה למתקפה. "אחרי מבצע 'פטיש חצות' הזהרנו את איראן שלא לנסות לבנות מחדש את תוכנית הגרעין, אך הם סירבו. הם פיתחו גם את תוכנית הטילים שלהם באופן שאיים על הבסיסים האמריקניים וכמעט הגיעו ליכולת לירות טילים גם לעבר ארצות הברית".

לדבריו "משטר איראני עם נשק גרעיני וטילים היה איום בלתי נסבל על המזרח התיכון וגם עלינו. אני גאה בכך שביטלתי את הסכם הגרעין שעליו חתם הנשיא לשעבר אובמה. לא אתן להם להשיג נשק גרעיני".

"ננצח בקלות. אנחנו כבר מקדימים את לוח הזמנים שקבענו. צפינו שזה יימשך ארבעה או חמישה שבועות, אבל אנחנו יכולים גם להמשיך מעבר לכך. אני לא משתעמם מזה, זה לא משעמם בכלל", סיכם.