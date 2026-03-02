משרד הבריאות הודיע היום (שני) כי תחנות טיפת חלב, שהיו סגורות ביומיים האחרונים, יחזרו החל ממחר לפעילות באופן מדורג.

ההחלטה על פתיחת התחנות תתבצע בהדרגה ובכפוף להנחיות פיקוד העורף, כאשר תנאי מחייב לפתיחת כל תחנה הוא עמידה בתנאי מיגון תקניים.

במשרד מציינים כי "בין הדרישות להחזרת פעילות התחנות, יש לוודא שהתחנות עומדות בהנחיות המיגון של פיקוד העורף, לרבות התאמת מספר המוזמנים והצוותים בהתאם לגודל המרחב המוגן בתחנה. משרד הבריאות ציין כי ההחלטה לגבי מספר התחנות ופריסת השירות תתבצע בהתאם לשיקול הדעת של הנהלת המחוז או ספק השירות המקומי, תוך התחשבות במאפייני האוכלוסייה המקומית וצרכים דחופים".

בשלב הראשון, השירות יינתן בעיקר עבור בדיקות סקירה לתינוקות, חיסונים קריטיים והענקת טיפול לתינוקות וילדים במצבי סיכון. בנוסף, יינתן טיפול ליילודים ובני משפחותיהם שזקוקים לשירותים דחופים.

כחלק מההיערכות, משרד הבריאות ציין כי ככל שניתן, יינתן גם שירות מרחוק, תוך שמירה על בריאות הציבור והיענות לצרכים הדחופים במציאות הביטחונית הנוכחית.