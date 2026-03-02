יממה לאחר האסון המחריד בבית שמש תיאר היום חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק"א, את רגעי האימה בזירה שספגה פגיעה ישירה מרסיסי טיל איראני.

"הגענו לזירה כ-20 דקות לאחר הנפילה, וזו הייתה זירה קשה ונוראה", אמר אוטמזגין בראיון לרדיו 'קול ברמה'. "למרות הקושי וההרס הרב, הצלחנו להגיע לכל הנפגעים ולהשלים את המלאכה הקדושה של הטיפול בזירה.

אוטמזגין ביקש להעביר מסר חיוני ומציל חיים לציבור: "הטילים של איראן חזקים מאוד, ועוצמת ההרס שראינו בשטח מוכיחה זאת. המקלט מציל חיים - פשוטו כמשמעו.

"מי שהיה במרחב המוגן ניצל, ומי שלא - עמד בפני סכנה איומה", הוסיף.

"אל תזלזלו בהנחיות", הדגיש מפקד היחידות המיוחדות של זק"א. "זה ההבדל בין חיים למוות".