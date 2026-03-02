יממה אחרי הפגיעה הקטלנית של טיל איראני בבית שמש, הובאו היום (ב') למנוחות יוסי (יוסף) כהן ואמו ברוריה (75), שנהרגו יחד בפגיעה הישירה במקלט.

מאות ליוו אותם בדרכם האחרונה בבית העלמין דרך החיים בעיר.

פנינה כהן, רעייתו של יוסי, נפצעה אף היא בפגיעה והגיעה להלוויה ישירות מבית החולים. בהספד מצמרר תיארה את רגעי הפרידה האחרונים מבעלה.

"אמרו שבדרך כלל לא מספיקים להיפרד - זה לא נכון. נראה לי שידעת", אמרה. "אתה נפרדת ממני ורשמת לי ברכה ליום ההולדת. בדרך כלל אתה לא מרבה במילים והפעם כתבת לי משהו יפה וארוך. ואמרתי לך 'מה העתקת את זה מגוגל?' ואמרת לי 'לא, אני כתבתי לך מכל הלב' וחיבקת ונישקת אותי חזק ואמרתי לך 'מה אתה מחבק אותי חזק? עזוב'. כנראה שידעת שמשהו עומד לקרות".

פנינה הוסיפה: "היינו אמורים השבוע לחגוג. במקום זה אנחנו קוברים אותך. יוסי, תודה שהיית איתי 14 שנה בטוב וברע ותמיד היית שם בשבילי. אומרים שלוקחים את הטובים ובאמת היית הכי טוב, אין יותר טוב. אני מקווה שעוד מעט יהיה תחיית המתים ונתראה. אני אוהבת אותך ואתה תמיד תהיה בליבי".

עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ספדה: "אנשים שהלכו ברגע מבלי שהספקנו להיפרד. אני רוצה להגיד לאנשים - אל תחכו לרגע הזה. תגידו מילות תודה ואהבה לכל הסובבים שלנו. האבדן הוא גדול מאוד".