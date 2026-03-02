חברת אל על הודיעה הערב (שני) כי בשלב זה לא תפעיל טיסות לטאבה, בשל אי קבלת אישור מגופי הביטחון בישראל.

בהודעת החברה נמסר כי ללא אישור ביטחוני לא תתבצע כל טיסה. עוד הודגש כי קיימת אזהרת מסע חמורה למצרים וכי חל איסור על חברות ישראליות להפעיל טיסות למדינה.

באל על ציינו כי החברה פועלת אך ורק בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ומעמידה את בטיחות נוסעיה מעל לכל שיקול אחר.

עם פתיחתו המחודשת של נמל התעופה בן גוריון, התחייבה החברה להשיב את כלל לקוחותיה לישראל ללא תוספת תשלום, מלמעלה מ-20 יעדים ברחבי העולם.

במקביל נמסר כי חברת התעופה וויז אייר תצטרף למבצע החילוץ ותתגבר את טיסותיה לשארם א-שייח' החל מיום שישי.