האב יצחק ביטו סופד בבכי ערוץ 7

מאות בני אדם ליוו הערב (שני) למנוחות את שלושת האחים לבית משפחת ביטון - אביגיל, יעקב ושרה הי"ד - שנרצחו מפגיעת טיל איראני בבית שמש.

האב השכול יצחק ביטון ספד בבכי: "אברהם אבינו עקד בן אחד, אני שלושה. עקדתי את בני יעקב, את בתי אביגיל ואת בתי שרה. הקדוש ברוך הוא רצה לקחת את הנשמות הקדושות האלה. היינו בביתנו ונשמע פיצוץ קול הדף אדיר. התקרה נפלה והגנתי על הבת הקטנה".

במהלך מסע ההלוויה ספדה להם סבתם, ליליאן, בדמעות ואמרה, "זה ילדים טהורים שרק טוב ידעו לעשות. גדלו בבית של רק טוב ושמחה ואהבת ישראל ורק לעשות טוב לעשות לאחרים".

הסבתא סופדת לנכדיה שנרצחו ערוץ 7

עוד שיתפה על בתה, אמם של הילדים, ואמרה, "יש להם אימא מיוחדת. האימא שלהם חזקה מכולם. יש לה כוח, אמונה חזק מאוד. היא לימדה אותם בבית, לא במסגרות. חינוך של בית, פחדה עליהם שלא יקלקלו אותם בחוץ".

בדבריה ביקשה להעביר מסר לציבור ואמרה, "עם ישראל צריך להתחזק, זה הזמן. חייבים להיות ביחד ולהאמין שהתורה תציל אותנו ולהיות דבקים בקדוש ברוך הוא, זה מה שיציל אותנו, לא מקלטים - הנה, האמא אמרה להם, אל תלכו למקלט, תשארו איתי. כי יש לה אמונה".

במהלך מסע ההלוויה זעקה הסבתא: "בורא עולמים, הילדים הקדושים באו אליך, תשלח את הגאולה, די בורא עולמים".