צה"ל תקף וחיסל במהלך הלילה (שני) במרחב ביירות את אדהם עדנאן אלעת'מאן, מפקד ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בגזרת לבנון.

לפי הודעת דובר צה"ל, אלעת'מאן שימש בתפקידו במשך מספר שנים והיה אחראי לקידום והוצאה לפועל של מאות פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

בצה"ל ציינו כי בתקופה האחרונה המשיך לקדם פעולות טרור רבות משטח לבנון, ובהן הכשרות מחבלים, גיוס פעילים ורכישת אמצעי לחימה עבור הארגון.

עוד נמסר כי במהלך מבצע 'חיצי הצפון' ניהל אלעת'מאן את מעבר מחבלי הארגון בגבול סוריה-לבנון ואת פעילותם מול כוחות צה"ל בדרום לבנון.

בצה"ל הדגישו כי חיסולו מהווה פגיעה קשה ביכולת הארגון להוציא לפועל מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה, וכי צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על ביטחון המדינה.