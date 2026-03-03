ריאד iStock

פיצוץ אירע הלילה (שלישי) בשגרירות ארה"ב בבירת סעודיה, ריאד, לאחר שהיא נפגעה מכטב"מים איראניים. לפי הדיווחים, בעקבות הפיצוץ פרצה שריפה במקום. משרד ההגנה הסעודי אישר כי שני כטב"מים פגעו בשגרירות האמריקנית. נמסר כי פרצה שריפה ולמבנה נגרם נזק קל. רשת פוקס ניוז דיווחה שהשגרירות האמריקנית הייתה ריקה מאדם בזמן המתקפה. מקור המעורה בפרטים אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי סעודיה יירטה בסך הכל ארבעה כטב"מים ששוגרו לאזור השגרירויות בבירה ריאד. בעקבות התקרית, קרה שגרירות ארה"ב בריאד לכל האמריקנים השוהים בסעודיה להיכנס למרחבים מוגנים.