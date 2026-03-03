לקראת חג הפורים ערך מכון רבדים בשיתוף ערוץ 7 סקר עומק בקרב הציבור הדתי, ובדק שאלות מעניינות כמו אלו מצוות הכי מחברות אותנו לאווירת הפורים, מה אופי הסעודה שאנחנו הכי אוהבים, ועוד. מהסקר עלו ממצאים מרתקים, ועל כך בכתבה שלפניכם.

אחד הממצאים הבולטים בסקר הוא שקריאת המגילה היא המצווה שהכי מחברת את המשיבים לחג. גם כאן מדובר בממצא עקבי יחסית בין הקבוצות השונות. 69% מהגברים ו-63% מהנשים ציינו שקריאת המגילה היא המצווה - או אחת המצוות - שמחברת אותם במיוחד לפורים. בקרב בני 60 ומעלה נתון בולט עוד יותר: 85% ציינו את קריאת המגילה כאחת המצוות המחברות ביותר לחג.

במה משקיעים יותר, במשלוח מנות או במתנות לאביונים? בין המשיבים עלתה הסכמה רחבה מאוד בעניין: 96% מהמשיבים בממוצע, בכל קבוצות הגיל ובקרב גברים ונשים, סבורים שיש להשקיע יותר במתנות לאביונים מאשר במשלוח מנות. ממצא זה תואם גם את דברי הרמב"ם, שמוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים יותר מאשר במשלוח מנות.

אלא שבפועל, התמונה שונה: רק 32% השיבו כי הם אכן משקיעים במנות לאביונים יותר מאשר במשלוח מנות. 43.2% ציינו כי הם משקיעים בשניהם פחות או יותר בשווה או באופן שאינו קבוע, ו-24.7% השיבו כי הם משקיעים יותר במשלוח מנות.

ממצא מעניין נוסף הוא שככל שהגיל עולה - כך מצוות מתנות לאביונים נתפסת כמחברת יותר לחג. בקרב משיבים עד גיל 40, רק כ-15% ציינו את המצווה כאחת המצוות שהכי מחברות אותם לחג. לעומת זאת, בקרב בני יותר מ-40 השיעור עולה ל-35% - יותר מכפול.

ביחס לשתיית היין בפורים, באופן לא מפתיע, נמצא הבדל בולט בין גברים לנשים. 71.4% מהגברים אוהבים את אווירת השכרות בפורים, לעומת רק 38.1% מהנשים. כמו כן, אצל הגברים המצווה שהכי מחברת לחג, לאחר קריאת המגילה, היא שתיית היין. לעומת זאת, אצל הנשים השתייה כלל לא תופסת מקום משמעותי מבחינה זו, והמצווה שבאה אחרי קריאת המגילה היא דווקא משלוח המנות.

עוד נמצא בסקר כי ככל שהגיל עולה כך השתייה תופסת מקום משמעותי פחות. קבוצת הגיל בה השתייה היא הכי מחברת לחג היא צעירים עד גיל 20, ואילו קבוצת הגיל שבה השתייה הכי פחות משמעותית לחיבור לחג היא אנשים מעל גיל 60.

חלק נוסף של הסקר עסק באופיה של סעודת הפורים, וגם בכך נמצא הבדל בין גברים לנשים. מהסקר עולה כי גברים מעדיפים יותר אווירה "ישיבתית", או סעודה שבה יש מקום מרכזי יותר לשתייה. נשים, לעומתם, מעדיפות יותר סעודת פורים עם אווירה משפחתית חמה ורגועה.

עוד נמצא בסקר כי ככל שהגיל עולה כך יש הרבה יותר רצון בסעודה עם אווירה משפחתית רגועה וסעודה שמתאפיינת בנתינה. בקרב צעירים עד גיל 20 רק 19% ציינו סעודה עם אווירה משפחתית רגועה כאחת הסעודות הכי רצויות בעיניהם, ורק 6% סעודה שמתאפיינת בנתינה. לעומת זאת, בקרב בני 60 ומעלה 69% ציינו את הסעודה עם האווירה המשפחתית, ו23% סעודה שיש בה נתינה.

אחד הממצאים המרתקים בסקר עוסק בלחץ חברתי ומשלוח מנות. בסקר נמצא שככל שהגיל עולה, כך אנשים נוטים להתאכזב פחות אם הם נתנו משלוח מנות ולא קיבלו בחזרה. בקבוצת הגיל הצעירה ביותר (עד גיל 20), 68.7% יתאכזבו במידה בינונית או רבה אם יתנו משלוח מנות ולא יקבלו בחזרה. בגיל 21-40 מדובר ב48.7%, בגילאי 41-60 32.4% יחושו אכזבה, ואילו בגילאי 60 ומעלה רק 15.4%. לעומת זאת, לא נמצא בעניין זה הבדל משמעותי בין גברים לנשים: 41.2% מהגברים ו43.3% מהנשים יחושו אכזבה במידה בינונית ומעלה.

המשתתפים בסקר נשאלו גם שאלה הפוכה - האם קבלת משלוח מנות יוצרת אצלם תחושת מחויבות להחזיר למי שנתן. נמצא שרוב מוחלט של המשיבים, קרוב ל90, חשים תחושת מחוייבות כזו במידה בינונית או רבה, כאשר בקרב הצעירים עד גיל 20 השיעור אף גבוה יותר. גם כאן, לא נמצא הבדל משמעותי בין גברים לנשים.

נסיים בממצא מעניין הנוגע בהכנות לחג: רוב גדול מהמשיבים - 77.5% - השיבו כי היו רוצים להתכונן לפורים הרבה יותר. הממצא חזר על עצמו בכל קבוצות הגיל ובקרב גברים ונשים כאחד, ומעיד כי חג הפורים אינו רק חג של אווירה ושמחה, אלא גם חג שיש בו רצון לעומק.

פורים בציבור הדתי נחווה כחג שמח ומחבר, ויחד עם זאת גם כחג שמציף פערים בין אידיאל למעשה, בין חוויות החיים של צעירים למבוגרים ושל גברים ונשים, וגם לחץ חברתי שמסתתר מאחורי מצוות החג.

