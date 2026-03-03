ההתייעצות הביטחונית רועי אברהם/ לע״מ

מה הייתם עושים אם אין לכם משלוח מנות מפנק לתת? אז בואו תקשיבו לסיפור הבא ואיך זה קשור לראש השב"כ זיני…

חזרו איתי רגע לשנת 1529. רבי שלמה בן משה הלוי אלקבץ (המוכר לכולנו כמחבר הפיוט "לכה דודי") יושב בביתו ערב חג הפורים, והוא עני מרוד. הפרוטה אינה מצויה בכיסו, ואין לו כסף לאריזות צלופן, ליין משובח או למטעמים כדי לתת משלוח מנות ראוי לחמיו המכובד. במקום להתייאש, הוא מקבל החלטה שתיזכר לדורות: הוא יעניק משהו שאין לו תג מחיר.

הוא מתיישב וכותב את הספר "מנות הלוי", פירוש עמוק, יסודי ופסיכולוגי למגילת אסתר, ומגיש אותו כמשלוח מנות רוחני. המסר של הרב אלקבץ מהדהד, בחג שבו כולם מתעסקים במסכות ובחיצוניות, העוצמה האמיתית לא נמצאת בעטיפה הנוצצת, אלא בתוכן, בשורשים וברוח.

קפיצה קטנה לימינו. לשכת ראש הממשלה מפרסמת תיעוד מתוך ישיבת התייעצות ביטחונית. סביב השולחן יושבים בכירי המערכת, דנים באיומים קיומיים, במודיעין ובאסטרטגיה. ומה מחזיק בידו ראש השב"כ, דוד זיני, בתוך קודש הקודשים של הביטחון הישראלי? לא אייפד, לא דו"ח מודיעין מסווג, אלא את הספר ההוא בדיוק "מנות הלוי".

התמונה הזו היא לא פחות ממטלטלת, והיא מספרת את הסיפור של העם שלנו. מגילת אסתר אינה רק אגדת ילדים עם רעשנים. היא במידה רבה ספר הפעלה מודיעיני ומדיני עתיק. היא מלמדת על פוליטיקה עולמית הפכפכה, על מאבקי כוח, ומעל הכל, על הדרך שבה מוכרחים לקרוא את המציאות שמעבר לגלוי, להבין את "הסתר הפנים" ולזהות את ההשגחה שפועלת מאחורי הקלעים.

כפי שהרב אלקבץ מדגיש בספרו, המן זיהה את נקודת התורפה הביטחונית הגדולה ביותר שלנו והיא: "עם מפוזר ומפורד". התשובה של אסתר לא הייתה צבאית, אלא תודעתית וחברתית: "לך כנוס את כל היהודים". ראש שב"כ שיושב בדיון ביטחוני עם "מנות הלוי", מבין שהביטחון הלאומי שלנו לא נשען רק על סייבר, טכנולוגיה ונשק מתקדם. החוסן האמיתי שלנו נמצא באחדות הפנימית ובחיבור למורשת.

אנחנו חיים בדור של עטיפות, אבל בפורים הזה קיבלנו תזכורת היישר מהדיונים הביטחוניים. החוזק שלנו טמון במה שיש בפנים. אולי כדאי שכולנו, כשאנחנו מכינים את משלוחי המנות השנה, נחשוב איך אנחנו מכניסים קצת יותר מהרוח של "מנות הלוי" אל תוך החיים שלנו.

דווקא השנה, כשאנחנו מקיימים בפועל את מחיית עמלק מול המן המודרני, אנחנו מבינים יותר מתמיד את סוד הניצחון של אסתר: חיבור ואחדות. בעזרת השם, כשנשכיל לשלב את תעוזת הלוחמים שלנו עם העומק והרוח של 'מנות הלוי', נמשיך להכות במבקשי רעתנו. כי בסופו של דבר, ההבטחה נשארה אותה הבטחה: וְנַהֲפוֹךְ הוּא אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶם.