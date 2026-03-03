אנו נישאים על גלי האופוריה ומוקסמים מהנס הגדול - מישועת ה' לעמו - וזוכים לחגוג את ימי הפורים. אז, כמו היום, התהפך הגלגל: "ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם".

אך כדרכם של ניסים, אנו מחויבים בהודאה, והודאה אמיתית אינה רק שמחה על העבר, אלא דלק להנעה, להתעלות ולקבלת אחריות על העתיד. הדור קבלוה!

כאז, עלינו לזכור מדוע נעשה לנו נס ולאן זה מוליך את עמינו.

במגילה אנו למדים שהצרה באה לעורר את הנקודה היהודית שנדרסה בגלות. גם היום, בתוך רעמי המלחמה שטרם פסקו, אנו נדרשים לחשבון נפש: לאן כל זה מוביל? האם הישועה נועדה רק לשקט ביטחוני, או שמא לעורר את הקומה הרוחנית שלנו?

ישראל ניצבת בלב המערכה, וכל העולם נושא עיניו לירושלים. אומות העולם משתאות - לא רק מהיכולות הצבאיות והלכידות, אלא מהעוצמה היהודית המקורית הבוקעת מן הארץ. בפורים פשטנו את בגדי השק ולבשנו בגדי מלכות; גם היום, איננו עוד היהודי הנרדף בגלות - קמה אלומתנו וגם ניצבה. אנו עומדים בקוממיות אמונית.

לא לחינם מוזכר חרבונא זכור לטוב, הוא אליהו הנביא, ללמדך על הסיוע האלוהי לאורך כל הדרך, אנחנו פועלים מלמטה והקב"ה מסייע מלמעלה, המלמד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה.

ברור כשמש שהכול סובב סביב ירושלים. יש בידינו בשורה עולמית שהעולם צמא לה, אך אנו טרם השמענו אותה בבהירות ובביטחון. העולם המודרני קורס תחת שפע חומרי ריק מתוכן; הוא שכח את נשמתו ואת בוראו, ועצבות עמוקה מכסה את פני האנושות תחת איפור כבד של נהנתנות.

בפורים נאמר: "ליהודים הייתה אורה ושמחה". אורה זו התורה, והיא זו שצריכה להאיר כעת מציון. האנושות צועדת לעבר הגאולה כבר דורות, ומדינת ישראל היא גלגל ההצלה היחיד. אך כדי להנהיג, עלינו להתנער תחילה מעפרה של תרבות המערב הגוססת, ולכבוש מחדש את מערכות החינוך והמשפט שלנו ברוח התורה והצדק העברי.

יש מלחמת עולם על הנשמה, בין אלה שמתחפשים לאנשי חופש או לדתות קיצוניות, לבין עם האמת שהולך עם מסיכה של תרבות לא לו.

זוהי מלחמת עולם - לא רק על קרקע, אלא על רוחו ונשמתו של העולם. השמדת הגרעין הפיזי של האויב היא פעולה הגנתית חיונית, אך היא אינה סוף הפסוק. הניצחון האמיתי יושג כאשר נשחרר את "גרעיני" האמונה והקדושה הממתינים לרוח ישראל שתגאל אותם.

רוח גדולה של תשובה נושבת בעמנו. לא לחינם הראה לנו הבורא ניסים גלויים בימים אלו. כפי שבפורים "קיימו וקיבלו" היהודים את התורה מרצון ומאהבה, כך מוטל עלינו היום לאמץ את התעוזה האמונית.

מכוח גאולתנו הפרטית והלאומית - יאיר האור לכל העולם כולו.