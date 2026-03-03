15 שב"חים נחשפו בדופן כפולה דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים חשפו דופן כפולה במשאית במעבר חיזמא בכניסה לירושלים, ועצרו 15 שוהים בלתי חוקיים שהוסלקו בדרכם לעיר.

האירוע החל כאשר המשאית נעצרה לבדיקה שגרתית במחסום. במהלך הבדיקה זיהו הלוחמים ממצא חריג בארגז המשאית. לאחר ספירה מדוקדקת של לוחות הארגז עלה חשד לקיומה של דופן כפולה שהוסלקה במקום.

בעת עצירת המשאית ניסה הנהג להימלט, אולם לוחמי מג"ב מגדוד צפוני יחד עם לוחמי המעברים פעלו במהירות, השתלטו על החשוד ועצרו אותו. בחיפוש שבוצע בארגז אותרו 15 שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו בתוך הדופן הכפולה.

נהג המשאית, בן 20 תושב כפר עקב, נעצר והועבר להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים.

במשטרה ובמשמר הגבול ציינו כי ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול ניסיונות חדירה בלתי חוקית לשטחי המדינה ולשמירה על ביטחון הציבור.