כוחות הצלה בזירת נפילה צילום: Yonatan Sindel/Flash90

משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע "שאגת הארי", פונו לבתי החולים 1,050 אנשים. מתוכם, נכון לעדכון האחרון, מאושפזים ושוהים במלר"ד 102 בני אדם. לפי הנתונים, 4 מהמאושפזים במצב קשה, מחציתם שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים. עוד 21 במצב בינוני, 75 במצב קל, 2 בהערכה רפואית, ולא דווח על נפגעי חרדה בקרב המאושפזים כעת. ביממה האחרונה פונו לבתי החולים 289 פצועים, מהם 19 במצב בינוני, 258 במצב קל, 8 נפגעי חרדה ו-4 בהערכה רפואית. עוד באותו נושא: סיפורי הנרצחים מהאסון בבית שמש

הזדמנות היסטורית, אסור לעצור באמצע

נמנע אסון במודיעין עילית

מה עלה בגורל מפקד כוח קודס שנעלם - שוב? בהודעת משרד הבריאות נמסר כי פעילות מערכת הבריאות נמשכת במלואה במסגרת המבצע. המשרד קורא לקשישים ללכת לאט ובזהירות למרחב המוגן, ומבקש משכנים לסייע לאזרחים ותיקים בבחירת המרחב המוגן הקרוב והבטוח ביותר, בתרגול ההגעה אליו ואף בהגעה מוקדמת ככל שניתן, כדי למנוע תאונות כתוצאה מנפילות. עוד עדכן המשרד כי לאור תקופת החירום תוגבר המענה לציבור והוארכו שעות הפעילות של מוקד השירות הארצי "קול הבריאות".