פורים של ניצחון בכפר עזה

ענתי ושמעון אלקבץ, הוריה של סיון אלקבץ הי"ד, קיימו זו השנה השלישית ברציפות את מצוות קריאת המגילה בבית בתם בשכונת דור-צעיר בקיבוץ כפר עזה, שם נרצחה יחד עם בן זוגה נאור חסידים הי"ד.

בבית של סיון מוצגת עדות מצמררת לטבח שהיה באותה שבת, שמיני עצרת שמחת תורה. בני המשפחה והמבקרים מגיעים למקום כחלק מהמאמץ לשמר את הזיכרון ואת העדות.

במעמד השתתף הרב משה שחור שקרא במגילה לצדו של אמיר זיני, אביו של ניראל הי"ד שנרצח עם בת זוגו ניב רביב הי"ד.

ענתי אלקבץ אמרה, "זהו הניצחון הכי גדול שלנו על הנאצים שמעבר לגדר, שבאו לרצוח אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים".

עוד הוסיפה כי "בשנה הראשונה תחת פיצוצים ואש מעבר לגדר, בשנה השניה שמענו את גבורת לוחמינו ברצועה, והשנה בתוך 'שאגת הארי'. אנחנו באנו לדור-צעיר שוב, כדי לחזור ולומר: לעולם לא עוד ולבקש את המובן מאליו: לשמר את בתי העדות כאן לדורות הבאים".