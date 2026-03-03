עידן גרינבאום מסביר ללא קרדיט

תיעוד שפורסם ביממה האחרונה ממעיין עין ג'ונס, הסמוך לחמת גדר, עורר סערה לאחר שפועלים נראו ממלאים את בריכות המעיין בחצץ.

מבקרים שהגיעו אתמול למעיין החם, המוכר במבנה הבזלת העות'מאני שלו ובמימיו המרפאים, נדהמו לגלות את האתר הופך לאתר בנייה ללא הודעה מוקדמת.

חברי מטה מאבק סביבתי טענו כי המהלך בוצע ללא הודעה מוקדמת וללא שיתוף הציבור, והביעו מחאה על אופן הביצוע.

מנגד, רשות ניקוז ונחלים כנרת והקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל הודיעו כי מדובר בעבודות שיקום שנועדו להסיר סכנת התמוטטות ולחזק את המבנה ההיסטורי, שהוכרז כמסוכן על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק הירדן.

לפי הודעת הרשויות, הפרויקט מתוקצב בכ-2.2 מיליון שקלים ויימשך מספר חודשים. מילוי הבריכות בחצץ נועד לאפשר את ביצוע העבודות ללא סיכון למבקרים, מבלי לפגוע בנביעת המים.

ראש המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום הבהיר כי המבנה הוכרז מסוכן מזה מספר שנים, וכי השיפוץ נועד למנוע סכנה לחיי אדם. לדבריו, המעיין ייפתח מחדש לציבור עם סיום העבודות, ללא גביית תשלום, והגישה למקום תישאר כפי שהיא כיום.