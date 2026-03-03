אילוסטרציה של מתחם ההנהגה ושל התשתיות שהותקפו דובר צה"ל

דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין מתייחס בהצהרה לתקשורת לתקיפות של חיל האוויר באיראן ובלבנון ברקע מבצע "שאגת הארי".

הוא חשף כי חיל האוויר תקף במהלך הלילה, בהכוונה מדויקת של אמ"ן, מבני שלטון ביטחוניים בתוך מתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

בתקיפה הוטלו חימושים רבים על לשכת הנשיאות ומבנה המועצה העליונה לביטחון לאומי.

בנוסף הותקף מתחם ההתכנסות של הפורום הבכיר ביותר של המשטר, האחראי על קבלת ההחלטות הביטחוניות, וכן המוסד להכשרת קציני צבא איראן ותשתיות נוספות. בצה"ל ציינו כי מתחם ההנהגה הוא אחד הנכסים המאובטחים ביותר באיראן ומתפרס על פני רחובות רבים בלב הבירה.

לפי דפרין, ההנהגה והגורמים הביטחוניים של המשטר נהגו להתכנס במתחם באופן תכוף, וממנו ניהלו בין היתר הערכות מצב בנושא תוכנית הגרעין האיראנית וקידום תוכניות פעולה נגד מדינת ישראל.

עוד נמסר כי המתחם שימש את מנהיג המשטר האיראני שחוסל, עלי ח'אמנהאי, ואוחסנו בו תשתיות ששימשו לניהול התקפות נגד ישראל ולהכוונה ולמימון של שלוחי המשטר. התקיפה בוצעה לאחר תהליך ממושך של איסוף מידע וחקר מודיעיני באמ"ן.

בצה"ל הדגישו כי מדובר במפקדה החשובה והמרכזית ביותר של המשטר האיראני, וכי תקיפתה מעמיקה את הפגיעה ברציפות התפקודית של מערכי הפיקוד והשליטה שלו.