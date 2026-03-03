רוב מובהק בציבור הישראלי (81 אחוזים) תומכים במתקפה הישראלית-אמריקאית באיראן (מבצע "שאגת הארי"), ורוב של 63 אחוזים סבורים כי יש להמשיך את המערכה עד להפלת המשטר באיראן - כמעט רבע (22 אחוזים) מעריכים כי ניתן להגיע לכדי הפלת המשטר באופן מלא. כך עולה מסקר שערך המכון למחקרי ביטחון לאומי הINSS ביומיים האחרונים.

בקרב מצביעי הקואליציה נרשמה תמיכה מוחלטת במתקפה (96 אחוזים), לעומת 77 אחוזי תמיכה בקרב מצביעי האופוזיציה. רוב הציבור (77 אחוזים) מדווח כי תכלית המערכה ברורה להם. מנגד, 20 אחוזים מדווחים כי התכלית אינה ברורה להם.

63 אחוזים מהציבור סבורים כי פרויקט הגרעין ייפגע משמעותית במהלך המבצע (46 אחוזים "יפגע במידה רבה" ו-17 אחוזים "פירוק מלא של הפרויקט"). מנגד, 26 אחוזים סבורים כי הפרויקט ייפגע במידה מועטה או לא יפגע כלל. בפילוח פוליטי הפער חד - 84 אחוזים ממצביעי הקואליציה מעריכים פגיעה במידה רבה לעומת 48 אחוזים בלבד בקרב מצביעי האופוזיציה.

82 אחוזים מהציבור מעריכים כי המערכה תימשך עד חודש לכל היותר, כאשר 17% מהם מעריכים "כמה ימים"; 38 אחוזים מהציבור מעריכים שמצב הביטחון הלאומי טוב או טוב מאוד, לעומת 30 אחוזים בשבוע שעבר.

לצד זאת, תחושת הביטחון האישי נחלשה: שיעור המדווחים על תחושת ביטחון אישית גבוהה ירד מ-30 אחוזים בפברואר ל-26 אחוזים לאחר פתיחת המערכה באיראן, ושיעור המדווחים על תחושת ביטחון נמוכה עלה מ-24 אחוזים ל-32 אחוזים; 91 אחוזים מדווחים כי הנחיות פיקוד העורף ברורות להם כעת במקרה של התרעה מפני מתקפת טילים, ו-78 אחוזים שבעי רצון מתפקוד פיקוד העורף. יחד עם זאת, לגבי השעות הראשונות למתקפה נרשמה בהירות נמוכה יותר של הבנת ההנחיות - 80% מהציבור.

רמת החשש מהתפתחות המערכה נמוכה יותר ממבצע "עם כלביא" ביוני 2025. כעת, 57 אחוזים מהציבור חוששים מהתפתחות המערכה, לעומת 42 אחוזים שאינם חוששים. ביוני 2025 שיעור החוששים עמד על 70 אחוזים בתחילת המבצע (17/6) ו-65 אחוזים לקראת סופו (23/6). כמו כן, 62 אחוזים מעריכים שהעורף יהיה מוכן לחיות במצב מלחמה עד חודש לכל היותר (25 אחוזים "עד שבועיים" ו-37 אחוזים "עד חודש"). 28 אחוזים מעריכים שהעורף יהיה מוכן מעל חודש ו-9 אחוזים השיבו "לא יודע/ת".