מפקד בסיס חיל האוויר רמת דוד, אל"ם א', מספק הצצה לפעילות חיל האוויר בעומק איראן במסגרת מבצע "שאגת הארי".

דבריו חושפים את היקף הסכנה אליה נחשפים צוותי האוויר והקרקע במשימתם, "מטוסי הקרב יצאו לתקוף את האויב בכל העוצמה, ולהשמיד מאות מטרות בכל רחבי איראן", אמר.

אל"ם א' ציין כי מטוסי הקרב פועלים מעל שמי עיר הבירה האיראנית, תוך התמודדות עם איומים משמעותיים: "צוותי הקרקע, הטייסים, והנווטים בבסיס פועלים סביב השעון, באומץ לב, מול פני הסכנה, במקצועיות ובשיתוף פעולה, כדי להבטיח את הצלחת המשימה וכדי להגן על אזרחי ישראל".

עוד הוסיף כי מטוסי חיל האוויר טסים "לעומק שטח האויב ומעל עיר הבירה שלו, טהרן, בנחישות ועם תחושת שליחות עמוקה. לא נעצור".

בהמשך חשף כי מערך ההגנה האיראני שיגר עשרות טילי קרקע-אוויר לעבר מטוסינו. "צוותי האוויר מבצעים את משימתם הרחק מישראל, בסיכון גבוה, גם כשמערך ההגנה האווירי של האויב שיגר עליהם עשרות טילי קרקע-אוויר".

אל"ם א' הדגיש כי הטכנאים והחמשים פועלים כדי להבטיח שכל מטוס יחזור לשמיים בשיא הכשירות, "אנשי מערך האחזקה פועלים בגבורה תחת אש, מחמשים, מתדלקים, משמישים, ומוציאים את המטוסים לטיסה בכל שעה. אני מצדיע לאנשי חיל האוויר ולאנשי הבסיס על העוצמות ועל הערכים שהם מפגינים".