ראש להק מודיעין אוויר, תת-אלוף מ', קיים אתמול (ב') הערכת מצב בבור חיל האוויר יחד עם מפקדי וחיילי להק המודיעין.

"אחרי פחות מ-48 שעות, הישג מאוד משמעותי שלקחו בו חלק אנשי הלהק עם כל השותפים שלנו, מאמ"ן ומקהילת המודיעין - עם למעלה מאלף גיחות מאוישות שטסות לאיראן ובחזרה בבטחה", אמר.

"בזכות המחויבות הרבה שלכם ושלנו אנו מאפשרים את השגת יעדי המבצע: להגיע ולתקוף בכל מקום שבו נרצה במרחב האווירי האיראני, להשיג דיכוי של הפעלת הכוח ושל יכולות האש האיראניות, ולהבטיח חזרה בשלום של המבצעים במשימות.

יש לנו עוד לא מעט אתגרים - עד מערכת הטק"א האחרונה, עד המכ"ם האחרון".