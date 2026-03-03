בישראל ממשיכים להיערך לפתיחה מחודשת של נמל התעופה בן גוריון לנוסעים.

בשעה 16:00 תתקיים ישיבה של משרד התחבורה, רשות שדות התעופה וגורמים במערכת הביטחון שזה יוחלט על מועד הפתיחה ואופיו.

ההערכות היא לפתיחה כבר ביום חמישי הקרוב או במוצאי שבת. חברות התעופה קיבלו עדכון עקרוני להיערך, אבל טרם התקבלה החלטה סופית.

אתמול פרסמה אל על את יעדי ההשבה הראשונים לנתב"ג, בעיקר מיעדיה המרכזיים באירופה, מזרח אסיה וארצות הברית. במקביל, חברת אייר חיפה עדכנה כי כלל טיסות החברה עד 3 במרץ בוטלו, אך כי החברה ערוכה להפעיל טיסות השבה מלרנקה, פאפוס, אתונה וסופיה.