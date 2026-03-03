יום אחרי שקבר שלושה מילדיו - יעקב (16), אביגיל (15) ושרה (13) - ביקש הבוקר (שלישי) האב הרב יצחק ביטון להעביר מסר.

"אנחנו חייבים להתרומם מחדש ולהמשיך ולעזור לכלל עם ישראל", אמר אביהם של השלושה בראיון לאתר Ynet.

ההורים יצחק ותמר והבת רחל (4) ניצלו מאחר שנשארו בבית. ההורים והבת הקטנה פונו למלון גרנד קורט בירושלים, שם הם יושבים שבעה.

שלושת האחים נטמנו אמש בבית הקברות בהר הזיתים בירושלים. הם נהרגו בעת שהיו בדרכם למקלט.

"רצתי לבית הכנסת וראיתי שכולו נחרב, עיי חורבות. הקדוש ברוך הוא יכל לקחת אחד מהם, יכל לקחת שניים, אבל כנראה שהוא בחר לקחת את כולם. אני יודע שהם נמצאים במקום מאוד מאוד גבוה. עצבות מביאה את האדם לדברים מאוד קשים. צריך להרבות טוב ואחדות בעם".

באסון בבית שמש נהרגו גם רונית אלימלך ואמה שרה אלימלך, יוסף (יוסי) כהן ואמו ברוריה כהן, אורן כ"ץ וגבריאל רווח.