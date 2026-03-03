אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, השתתף היום (שלישי) בהערכת מצב במרכז ההפעלה של מועצת בנימין יחד עם ראש המועצה ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ. טרם הערכת המצב התקיימה במרכז ההפעלה קריאת מגילת אסתר לרגל חג הפורים.

בהערכת המצב השתתף גם מפקד מחוז יו"ש בכבאות והצלה, טפסר ציון שנקור, לצד הנהלת המועצה וראשי מכלולי החירום. הדיון עסק בתמונת המצב הביטחונית, בהיערכות להגנה על היישובים ובהמשך המאמץ הלאומי בזירות השונות, על רקע היערכות המדינה לימים הקרובים ולחג הפורים.

האלוף בלוט סקר את פריסת הכוחות בגזרה וציין כי צה"ל תגבר משמעותית את יהודה ושומרון בעשרות גדודים, חיזק את הגבול המזרחי ואת קו התפר ומקיים פעילות סיכולית נרחבת למניעת טרור והסלמה.

אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, אמר: "אנחנו נערכים למערכה שעלולה להימשך זמן. האחריות שלנו היא להגן על התושבים כאן באופן מלא, ובמקביל למנוע תפנית והסלמה ביהודה ושומרון שתסיט את הקשב והמשאבים מהמאמץ המרכזי. תגברנו כוחות בכל המרחב, חיזקנו את הגבולות ואנחנו פועלים בנחישות לסיכול כל ניסיון לפגיעה באזרחים".

ראש המועצה ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר: "אנחנו בימים מאתגרים שדורשים מאיתנו דריכות מלאה ואחריות ציבורית. לצד החיזוק המשמעותי של צה"ל בגזרה, האחריות שלנו היא לשמור על חוסן קהילתי ועל שגרה אחראית ככל שניתן. גם לקראת פורים, אנו מבקשים מהתושבים לחגוג בשמחה אך בהישמעות מלאה להנחיות הביטחון. השותפות ההדוקה עם צה"ל מורגשת בכל דרג ומעניקה ביטחון אמיתי לתושבים".

מאז תחילת המבצע פקדו את מרכז ההפעלה של בנימין שורה של בכירים, בהם מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, חבר הקבינט השר זאב אלקין ושר המשפטים יריב לוין, שעמדו מקרוב על היערכות המועצה ועל החיבור ההדוק בין המערכת האזרחית לצבאית בשעת חירום.