גורם ביטחוני אישר כי ישראל תקפה בעיר קום את בניין המועצה שהייתה אמורה לבחור את המנהיג העליון הבא של איראן - מועצה שמורכבת מ-88 אנשים - בזמן ההצבעה.

מועצת המומחים מורכבת מכ-80 אנשי דת ובכירי המשטר, שתפקידה היחיד הוא לבחור מנהיג עליון לאיראן, איש דת בדרג אייתוללה, שמתכנסת לראשונה מזה 36 שנים.

לפני השעה 16:00 הודיע צה"ל כי פתח בגל תקיפות תשיעי בטהראן, באיראן מדווחים על פיצוצים בבירה. התקשורת הממסדית באיראן מדווחת גם על פיצוצים בערים כראג', שיראז ופאווה.

במקביל דובר צה"ל בפרסית, סא"ל (מיל') כמאל פנחסי, פרסם הודעת פינוי לשוהים באזור התעשייה "חכימיה" בטהרן, ולשוהים באזור שדה התעופה פ'יאם כרג'. "בשעות הקרובות צה"ל יפעל במרחב", נכתב.

ציוץ של המוסד בפרסית לפני כשעה וחצי - לפני התקיפה הדרמטית: