רגע לפני תקיפת מועצת הבכירים שהייתה אמורה לבחור מחליף למנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, המוסד בפרסית פרסם פוסט ברשת X: "לא משנה מי ייבחר היום, גורלו כבר נחרץ - רק העם האיראני יבחר את מנהיגו העתידי".

ישראל תקפה את מבנה של מועצת המומחים בעיר קום שבמרכז-מערב איראן, שתפקידה לבחור מי יהיה המנהיג הבא של הרפובליקה האיסלאמית אחרי חיסולו של עלי חמינאי.

גורם ביטחוני ישראלי מסר כי צה"ל תקף את הבניין בזמן ההצבעה על המחליף, וציין כי בזמן התקיפה לא היו בבניין 88 חברי המועצה אלא הרבה פחות. מנגד, בדיווח אחר באיראן נכתב כי הבניין היה ריק ואיש לא נכח במקום.