אחת הדיירות בבניין שנפגע בבני ברק תיארה היום (ג') את רגעי האימה שחוותה כאשר רסיס ענק פגע בבניין המגורים.

הדיירת הודתה שכאשר נשמעה האזעקה, היא התעצלה להעיר את התינוקת שלה והסתפקה בכניסה לחדר פנימי במקום לרדת למקלט.

"היינו בדירה, שמענו אזעקה, התעצלתי להעיר את התינוקת שלי. נכנסתי לחדר פנימי. לפתע בום ענק החריד את הבית. ראיתי סדק בתקרה. נחרדתי", סיפרה לערוץ 7.

"בדיעבד הבנתי שרסיס ענק נפל על הקומה השלישית והרס את הבית. מה שקורה כאן מטורף. אני מתחרטת שלא ירדתי למקלט. ניצלתי בנס".

הפגיעה הקשה בבניין המגורים בבני ברק הובילה להרס רב ולפאניקה בקרב התושבים. דיירי הבניין, שחלקם הודו כי לקו בשאננות מסוימת לפני האירוע, מתארים כעת את רגעי החרדה ואת הנס הגדול שאירע.

על פי הדיווחים מהשטח, הנזק הכבד ביותר נרשם בקומה השלישית של הבניין, שם הדירות נהרסו כמעט לחלוטין. גם הקומה השנייה ספגה פגיעות משמעותיות.

12 בני אדם נפצעו אחר הצהריים (ג') בשתי זירות במרכז הארץ מרסיסי טיל מצרר איראני. בין הפצועים אישה כבת 40 במצב בינוני עם פגיעת הדף ו-6 פצועים נוספים במצב קל מרסיסי זכוכיות ופגיעות הדף.

טיל מצרר משחרר 20 פצצות קטנות בגובה של כ-7 קילומטר מעל אזור המטרה, שמתפזרות על פני שטח של כ-8 קילומטר ללא הבחנה. לאיראן יש שלושה סוגי טילים בליסטיים עם ראשי קרב מצרר, בהם "קאדר" ו"חוראמשהר" המסוגלים להגיע לישראל. הפצצה אינה מסוגלת לחדור ממ"ד, אך עלולה לגרום לנפגעים ולנזק.

שרגא רוזנטל, חובש רפואת חירום ונהג אמבולנס במד"א, שהה באזור המרכז כאשר נשמעה אזעקה. הוא נכנס למקלט סמוך ואז נשמע פיצוץ עז. בתוך שניות מרגע קבלת קריאה ממוקד מד"א על פגיעה בבניין סמוך, רוזנטל הגיע במהירות לזירה.

"נשמעה אזעקה ונכנסנו למקלט. שמענו בום חזק מאוד, ותוך שניות קיבלתי את הקריאה ממד"א והגעתי למקום", סיפר. "הדירה הייתה מפורקת לגמרי. הקיר החיצוני שבור, הכול היה הרוס. בכניסה מצאנו אישה בשנות ה-60 לחייה עם חבלות בגפיים וחבלת ראש. עצרנו דימומים, קיבענו והורדנו אותה במהירות לניידת טיפול נמרץ. למרות ההרס הרב, בסריקות לא איתרנו נפגעים נוספים".

למרות המראות הקשים, האירוע בבני ברק הסתיים ללא אבדות בנפש. התושבים מבקשים להעביר מסר חד וברור לכלל הציבור: "חשוב מאוד להישמע להוראות כוחות הביטחון. אל תזלזלו, זה מציל חיים".