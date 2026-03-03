אווירת חג הפורים השנה בעיר אומן שבאוקראינה עומדת בניגוד גמור למתיחות הביטחונית בארץ ישראל.

מה שהחל כנסיעה שגרתית לשבת באומן הפך עבור מתפללים רבים לשהות ממושכת בעיר. בעקבות המצב הביטחוני וסגירת השמיים לטיסות אזרחיות, מתפללים רבים נאלצו להישאר בעיר וחגגו את ימי הפורים סמוך לקברו של רבי נחמן.

גבאי הציון, הרב נתן צמח, סיפר כי רבים הגיעו לאומן כבר לקראת שבת זכור האחרונה, כאשר הרוב המוחלט של הציבור תכנן לשוב לישראל עוד לפני חג הפורים. אולם עם השינויים וביטולי הטיסות, נותרו רבים מהם בעיר, מה שהוביל לכך שהשנה נחגג פורים באומן ברוב עם ובהשתתפות קהל רב.

באיחוד ברסלב נערכו מבעוד מועד כדי לאפשר לכל הנמצאים לשמוע מקרא מגילה כדת וכדין. בשל ריבוי האנשים, נערכו בציון מניינים רבים של קריאת המגילה בזה אחר זה.

בציון הפנימי שימש כבעל קורא הגבאי הרב מרדכי וייספיש, כאשר במקביל התקיימו עוד מספר מניינים כדי לתת מענה לכל הציבור. הגבאים הכינו מראש לוחות זמנים מסודרים כדי להבטיח שהציון יהיה ערוך לקלוט את המתפללים הרבים בצורה נעימה.

דגש מיוחד ניתן השנה לעזרת הנשים ולנשים הרבות השוהות בעיר. לצורך כך, איחוד ברסלב באומן העמיד מבעוד מועד היכל מיוחד בצד הציון המיועד לקריאות מגילה עבורן.

הרב צמח ציין כי כבר בליל פורים התקיימו שלושה סבבים של קריאת המגילה לנשים בציון, ובמהלך יום הפורים תוכננו מניינים נוספים מלבד המניינים הקבועים של ותיקין והמניינים שלאחר מכן.

למרות הנסיבות והדאגה עקב המצב בארץ, השמחה באומן רבה. בציון רבי נחמן כבר נערכו ריקודים במהלך הלילה, וביום הפורים עצמו צפויות חגיגות גדולות עם שמחה וריקודים בהשתתפות הקהל הרב שנשאר בעיר. לקראת אירועי היום הותקנה מערכת הגברה מיוחדת שתלווה את הריקודים.

"הולכת להיות כאן שמחה גדולה מאוד בגלל כמות האנשים שנשארו כאן השנה", סיכם הרב צמח.