בית המשפט השלום בראשון לציון דן היום (שלישי) בבקשת המשטרה להארכת התנאים המגבילים של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרת חקירת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הגרמני "הבילד".

השופט מנחם מזרחי קבע כי התנאים המגבילים של אוריך יוארכו, אולם הוא הקל עליהם ואישר לו לשוחח עם ראש הממשלה, בתנאי שלא יעסקו בנושאי החקירה. במקביל, דחה השופט את בקשת המשטרה לעיכוב ביצוע ההחלטה.

נציג המשטרה, אביב פורת, הבהיר בדיון כי הצורך בגביית העדות מנתניהו עלה עוד לפני חודש ינואר, אך טען כי "פעולות כאלה לא עושים כלאחר יד". השופט מזרחי הקשה על נציג היחידה החוקרת ותהה מדוע טרם התקבל אישור לביצוע הפעולה מזה חודש וחצי, ואף שאל כיצד גביית העדות מתיישבת עם ניהול המלחמה.

במהלך הדיון השופט מזרחי נזף בנציג המשטרה על הגשת דו"ח שהוגדר כסודי, למרות שכלל בעיקרו טיעונים משפטיים. למרות התנגדות המשטרה, בחר השופט להקריא חלקים מהמסמך בקול. עו"ד עמית חדד, המייצג את אוריך, תקף את המשטרה וטען כי דבר הכוונה לגבות עדות מנתניהו פורסם בתקשורת עוד בטרם פנייה רשמית לראש הממשלה. הדיון נקטע לזמן קצר בעקבות אזעקה שנשמעה באזור.

השופט מתח ביקורת חריפה על התנהלות היחידה החוקרת בנוגע לעדות ראש הממשלה, וציין כי המשטרה טרם ביצעה את הפעולה למרות שהצורך בה עלה כבר בשלבים המוקדמים של הפרשה. על פי המסתמן, רק לאחר שתיגבה עדותו של נתניהו, יזומן אוריך לחקירה נוספת שתחתום את סבב הפעולות הנוכחי.