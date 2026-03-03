משטרת טורונטו דיווחה היום (שלישי) על אירוע ירי לעבר בית הכנסת "עמנואל" בצפון העיר במהלך הלילה.

בחזית בית הכנסת אותרו סימני ירי ונגרם נזק למבנה. לא היו נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה בחשד לפשע שנאה.

ראש עיריית טורונטו, אוליביה צ'או, פרסמה הודעת גינוי לירי לעבר בית הכנסת, וכינתה אותו "מעשה בלתי מתקבל של אנטישמיות והטלת אימה".

צ'או הוסיפה ואמרה כי עיריית טורונטו לא תנהג בסובלנות כלפי "שנאה אנטישמית", וכי המשטרה תגביר את נוכחותה באזור כדי להבטיח את ביטחונם של התושבים.

"לקהילה היהודית של טורונטו הזכות לקיים את אמונתה ללא חשש, הטלת אימה או אלימות", אמרה צ'או.

מאז השבעה באוקטובר נרשמו מספר אירועי ירי לעבר מוסדות יהודיים ברחבי קנדה, וסוכלו מספר פיגועי טרור בהשראת דאעש וארגונים אסלאמיים קיצוניים נגד יעדים יהודיים.

בסמיכות זמנים בוצע אירוע ירי נוסף לעבר בית עסק בבעלות אזרח קנדי ממוצא איראני, המוכר כמתנגד למשטר היסלאמי באיראן.

גורמי הביטחון הקנדיים מעריכים כי המלחמה נגד איראן עשויה להשפיע על המצב הביטחוני בקנדה, והחשש ממוקד בתאים חשאיים של משמרות המהפכה הפועלים במדינה.