נתניהו מבקר את הפצועים בהדסה איתי בית און, לע"מ; סטילס: מעיין טואף

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שלישי) לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, כדי לחזק את הפצועים מאסון נפילת הטיל בבית שמש.

במהלך הביקור, שנערך בליווי מנכ"ל הדסה פרופ' יורם וייס, פגש נתניהו את פנינה כהן, ששכלה את בעלה יוסי הי"ד באסון הנורא.

"אני נפעם כל פעם מהלכידות והאיתנות של החברה בישראל", אמר נתניהו בהתרגשות. "ראיתי את פנינה, שאחרי אסון כזה מחזיקה בבנה ואומרת לי 'תודה'. אלו תעצומות רוח שקשה להאמין. אלה אימהות גיבורות, עם גיבור, וכל ישראל ערבים זה לזה. אני שואב מזה הרבה כוח".

ראש הממשלה התייחס למערכה הצבאית המתנהלת באיראן ובלבנון והבהיר כי העורף האיתן מעניק את הלגיטימציה להמשך המאבק: "יש לנו עוד משימות גדולות לפנינו, אבל עם איתנות כזאת - אנחנו נשלים את הכל".

מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס, הודה לראש הממשלה על הביקור וציין את תחושת השליחות של הצוותים. "לצד הרגעים העצובים, יש הרבה גאווה. המחויבות של הדסה לאורך השנים היא לטיפול בכל פצוע וחולה במדינת ישראל, ואנו מודים לפצועים על האמון שהם נותנים בנו".