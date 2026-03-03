נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הערב (שלישי) למערכה הצבאית הנרחבת מול איראן וחשף פרטים חדשים על היקף הפגיעה במשטר האייתוללות.

בהצהרה שנשא הבהיר הנשיא כי היוזמה להתקפה הייתה אמריקנית במטרה לסכל תכניות איראניות.

"ההנהגה שלהם הושמדה וכך גם חיל האוויר והצי הימי שלהם. הם רוצים לדבר, אבל אמרתי להם ש'זה מאוחר מדי'", הצהיר טראמפ.

הנשיא הדגיש כי הוא זה שהוביל את הקו ההתקפי: "ידעתי שאיראן מתכננת לתקוף קודם, אבל היא לא הספיקה". בתשובה לשאלה האם ישראל היא שדחקה בו לפעול, השיב: "אם כבר אני זה שדחפתי אותה".

לדברי הנשיא, התשתית הצבאית של איראן קרסה כמעט לחלוטין. הוא ציין כי חיל האוויר, הצי, מערכות ההגנה האווירית והמכ"ם נוטרלו, וכי מלאי המשגרים והחימוש של טהרן הולך ואוזל. טראמפ הוסיף כי "הכוחות הולכים ומושמדים" ונותרו לאיראן אזורים מועטים בלבד מהם ניתן עדיין לשגר טילים.

טראמפ חשף פגיעה אנושה בצמרת השלטון. "המנהיג של החבורה הלך", אמר, וציין כי 49 בכירים חוסלו עם תחילת המבצע, לצד חיסולים נוספים של המנהיגות החדשה שהתבצעו היום. הוא אף גילה כי גורמים בתוך השלטון האיראני, "אנשים שלא חשבתם עליהם", פנו בבקשה לפרוש ודרשו לקבל חסינות.

באשר לעתיד, טראמפ הבהיר כי המבצע יימשך עד להשגת היעדים. "נראה מה יקרה עם איראן, אבל קודם נסיים את המבצע הצבאי". הוא ציין כי הוא פתוח לשיתוף פעולה עם גורמים בהנהגה החדשה שישרדו את המערכה: "הרבה מאוד אנשים רוצים את הג'וב הזה, חלקם יכולים להיות טובים מאוד". לדבריו, המלחמה "יכולה להימשך ארבעה או חמישה שבועות, או להסתיים תוך ימים".