קנדיס אוונס, המשפיענית האנטישמית, מחריפה את ההתקפות על העם היהודי ומאשימה את היהודים בייבוא "זוהמה" למקומות שבהם הם מתיישבים.

באחת מתוכניותיה היומיות, הזוכות לפופולריות רבה, אמרה אוונס כי "הם (היהודים) לומדים את השפה, הופכים למה שהם צריכים להיות, עוברים למקומות שהם צריכים לעבור, ובכל מקום שהם הולכים הם מביאים איתם את הזוהמה שלהם".

אוונס אף ממשיכה להפיץ את הטענה האנטישמית, שלפיה מקורם של היהודים האשכנזים בממלכת כוזר, וכי הם אחראים לנפילתן של האימפריות הנוצריות באירופה, וכעת מנסים למוטט את ארה"ב.

בעניין זה אמרה אוונס: "האנשים המזוהמים ביותר, כאלה שעובדים בתעשיות הכי מושחתות ומשפילות. זה לא בידור. זה תמיד היה מגעיל. זה תמיד היה קשור ללכלוך, לזנות. מייבאים אנשים מווינה. ומנסים להפיל את אמריקה. הצליחו בכל אירופה. וכאן אנחנו היום. זה מה שאנחנו מתמודדים איתו באמריקה".

נתן ליוינגסטון, העוקב וחוקר את אמירותיה של קנדיס אוונס, חוזר ומזהיר כי היא הולכת ומאמצת קו אנטישמי קיצוני המזכיר את התעמולה הנאצית.