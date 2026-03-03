כמה מהמדינות הגדולות בעולם העבירו ביקורת חריפה על ישראל וארה"ב, בעקבות ההחלטה לפתוח במלחמה נגד איראן.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, גינה את המתקפה נגד איראן, וטען כי היא "הייתה יוזמה של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו".

ממשלת ברזיל הביעה "חששות כבדים" עקב המלחמה. "ההתקפות התרחשו במסגרת תהליך משא ומתן בין הצדדים, שהוא הדרך היחידה הקיימת לשלום", נמסר בהודעת ממשלת ברזיל.

בקובה טענה הממשלה כי "שוב, ארה"ב וישראל מאיימות ומסכנות קשות את השלום, היציבות והביטחון האזוריים והבינלאומיים".

נשיא דרום אפריקה, סיריל רמפוזה, שמדינתו תבעה את ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי, טעו כי אין הצדקה למלחמה. "הגנה עצמית מותרת רק בתגובה לפלישה מזוינת. לא יכול להיות פתרון צבאי לבעיות פוליטיות מהותיות", אמר רמפוזה.

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, הביע את תנחומיו על הריגתו של האייתוללה עלי חמינאי, ואמר כי "החוק הבינלאומי אוסר תקיפה נגד ראשי מדינות".

שר החוץ של עומאן, בדר אלבוסאידי, שהיה אחד המתווכים בשיחות בין ארה"ב ואיראן, אמר כי "אני קורא לארה"ב לא להיסחף עוד יותר. זו לא המלחמה שלכם".

גם מלזיה גינתה את המתקפה, וטענה כי "יש לפתור את הסכסוכים באמצעות דיאלוג ודיפלומטיה".

אינדונזיה, אחת המדינות שהכריזו על גיוס לכוח שמירת השלום של הנשיא טראמפ, הודיעה כי היא "מצטערת עמוקות על כישלון המשא ומתן עם איראן". נשיא אינדונזיה הציע לנסוע לטהרן על מנת לחדש את המשא ומתן עם ארה"ב.