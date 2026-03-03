שרת התחבורה מירי רגב הציגה הערב (יום ג') את מתווה פתיחת השמיים שיפעל תחת השם מבצע "כנפי הארי", והודיעה כי החל מיום חמישי לפנות בוקר ישוב נמל התעופה בן גוריון לפעילות רציפה - בכפוף לאישור ביטחוני.

ביום חמישי, בשלב הראשון, תנחת בכל שעה טיסה בנתב"ג. החל מיום שישי יתגבר הקצב ובכל שעה ינחתו שני מטוסים צרי גוף או מטוס רחב גוף אחד. המטוסים ייצאו מכאן ריקים ליעדים בחו"ל - עדיין לא ידוע מתי ישראלים יוכלו לטוס מישראל.

בהודעה שפרסמה חברת אל על נמסר: "אל על מברכת על ההחלטה לפתוח את נתב"ג באופן מדורג, ומודיעה כי השלימה בימים האחרונים היערכות נרחבת לפתיחת השמיים, וכי היא ערוכה ומוכנה למבצע השבת לקוחותיה לישראל.

כבר הערב תחל החברה בשיבוץ יזום של לקוחותיה השוהים בחו"ל לטיסות חזרה לישראל. השיבוץ יתבצע בהתאם למועד כרטיס הטיסה המקורי, ללא עלות נוספת. אל על פועלת על פי הנחיות הרשויות, ובהתאם למגבלות במספר הנחיתות בנתב"ג אשר פורסמו. אל על תפעל להשבת לקוחותיה באופן מדורג ומסודר ליותר מ-20 יעדים, תוך מתן עדיפות למקרים הומניטריים רפואיים חריגים.

"נדגיש כי החברה תפנה ללקוחותיה ותשבץ אותם באופן יזום וכי מוקד שירות הלקוחות לא מטפל בשיבוץ נוסעים לטיסות. אל על תמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות ולהנחיות הרשויות, עדכונים שוטפים עולים כל העת בזמן אמת באתר אל על וברשתות החברתיות".

מחברת ארקיע נמסר כי היא תפרסם לציבור בהקדם האפשרי את לוח טיסות החילוץ על פי המתווה המתוכנן. במקביל, החברה תמשיך להפעיל טיסות מיוחדות שיסייעו לנוסעים לצאת ולשוב לישראל מיעדים שונים.

"לאור העומסים בנמל התעופה בטאבה ועל מנת לעמוד בביקושים הגבוהים ולווסת את תנועת היוצאים והנכנסים ולאחר מאמצים רבים, ארקיע אינטרנשיונל בשיתוף חברת התעופה אלקטרה יסיטו חלק מהטיסות לנמל התעופה בעקבה, הסמוך לעיר אילת וממוקם במרחק של כ-12 דקות ממעבר הגבול", נמסר בהודעת החברה. "מחיר הטיסות מעקבה כולל את עלות הויזה והסעות אל ומנמל התעופה.

"ארקיע מזכירה כי נכון לשעה זו, הדרכים היחידות ליציאה מישראל הן דרך עקבה, טאבה ושארם. נוסעי ארקיע שטיסתם הוסטה לעקבה יעודכנו בשעות הקרובות על אודות השינוי. עד כה החזירה והוציאה ארקיע, באמצעות חברת אלקטרה, דרך מעבר הגבול עם מצרים כ-5,500 נוסעים. להלן לוח הטיסות המעודכן מ/אל טאבה, עקבה ושארם:

מחברת ישראייר נמסר כי היא מיישמת את תוכנית המגירה להפעלת טיסות מיעדים שונים באירופה אל נתב"ג החל מיום חמישי. "ישראייר תמשיך ליישם את מדיניותה למתן עדיפות מובהקת לנוסעיה על פני נוסעים אחרים גם בטיסות הנוחתות בנתב"ג", נמסר מחברת התעופה. "טיסת ישראייר הראשונה שנבחרה לנחות בנתב"ג תצא מרומא - בחירה המסמלת לא רק את תחילתו של המבצע, אלא גם את הרחבת פעילותה של ישראייר באיטליה החל מחודש מאי הקרוב.

"בימים הקרובים תפעיל ישראייר טיסות נוספות לנתב"ג מהיעדים: ברלין, בטומי, אתונה, טביליסי, ברצלונה, גרנובל, ברגמו, מינכן ורובניימי. בד בבד, תמשיך ישראייר בימים הקרובים להפעיל טיסות מיעדים שונים אל נמל התעופה בטאבה, כחלק מהמאמץ הלאומי להשיב את הישראלים הביתה במהירות ובבטחה".