הרמטכ"ל: חיזבאללה עשה טעות קשה צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שלישי) בגדוד 947 של מערך ההגנה האווירית ושוחח עם הלוחמים והמפקדים.

בדבריו ללוחמים הדגיש הרמטכ"ל את הלחימה המשולבת מול "ציר הרשע" השיעי: "אנחנו פועלים בשתי זירות במקביל. אנחנו פועלים באיראן ואנחנו פועלים מול חיזבאללה בלבנון. אלו שני אויבים גדולים שלנו, ויש ביניהם הרבה מן המשותף. זה ציר אחד, זה הציר השיעי, הציר האיראני, עם כל השלוחים שלו, ואנחנו ברגעים אלו פועלים כדי להסיר איומים מעל אזרחי מדינת ישראל".

זמיר חשף בפני הכוחות את היקף הפעילות ההתקפית בעומק האויב: "מטוסי הקרב שלנו מפציצים מעל שמי טהרן. אנחנו צדים שם משגרים, חלק מהמשגרים שאתם אמורים להתמודד איתם אנחנו עכשיו צדים אותם עם כטמ"מים, עם מטוסי קרב, כדי לצמצם את האיומים על העורף שלנו".

בנוגע לזירה הצפונית, שלח הרמטכ"ל מסר תקיף. "חיזבאללה עשה טעות קשה מאוד. הוא החליט להצטרף למערכה - אנחנו נערכנו לזה ועכשיו אנחנו תוקפים אותו בעוצמה גדולה מאוד. אנחנו נחושים להסיר את האיום הזה של חיזבאללה ואנחנו לא נעצור עד שהארגון הזה יפורק מנשקו".

לסיכום, התייחס הרמטכ"ל לחשיבותו של העורף הישראלי והקשר הישיר שלו לביצועי הלוחמים בשטח: "העורף האזרחי שלנו חזק מאוד. הוא איתן, הוא נותן לנו גיבוי, הוא נותן לנו אורך נשימה. האנשים במדינה מבינים על מה אנחנו נלחמים, ובמובן הזה חוסנו של העורף הוא מרכיב מאוד מרכזי בתוך המערכה הזו. חלק מהחוסן של העורף זה הביטחון בכם, שיודעים שאנחנו עושים הכול ואתם עושים הכול כדי להגן עליהם. אני סומך עליכם, אני בטוח בכוחו של צה"ל לעמוד במשימה הזו ואני רוצה להודות לכם על כל העשייה והעבודה המדהימה שאתם עושים, המשיכו כך".