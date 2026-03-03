ממשיך במדיניות האנטי-ישראלית: ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, סיפר כי ביקש מהנשיא טראמפ להתערב ולבטל את ההליכים המשפטיים נגד פעילים פרו-פלסטינים שנעצרו בחודשים האחרונים.

במהלך טקס פומבי ביום שישי האחרון, סיפר ממדאני כי נפגש עם טראמפ בשבוע שעבר והעלה את נושא מעצרם של ארבעה מפגינים פרו-פלסטינים שאמורים להיות מגורשים או להיכלא בעקבות המחאה נגד ישראל. מדובר במחמוד חליל, יונסאו צ'ונג, מוחסן מהדאווי ולקאא קורדיה, שארגנו או לקחו חלק במחאות הפומביות נגד ישראל בקמפוסים ואוניברסיטאות בארה"ב.

"ביקשתי שהתיקים הללו יבוטלו. הנשיא אמר שהוא יבדוק את זה", סיפר ממדאני. ארבעת המפגינים שנעצרו אינם אזרחי ארה"ב, והם נעצרו על ידי רשויות המכס וההגירה. שלושה מהם כבר שוחררו ממעצר ומנסים לבטל את צווי הגירוש נגדם, בעוד לקאא קורדיה, בת 33 מניו ג'רזי, עדיין נמצאת במעצר.

ברט מקס קאופמן, עורך דין בכיר המייצג את חליל ומהדאווי, אמר לרשת CNN כי "הממשלה התמקדה באנשים שהתבטאו בדרכים שונות ובדרגות שונות בתמיכה בזכויות אדם פלסטיניות. היא נקטה בפעולות אלה נגדם, כדי לעצור ולהוציא אותם מהמדינה, כנקמה על הנאומים האלו".

טראמפ עצמו הגן על ההחלטה לעצור ולגרש את המפגינים נגד ישראל, וכינה אותם "אוהדי חמאס".