צה"ל אישר הערב (שלישי) כי חוסל בטהרן מפקד גיס לבנון של כוח קודס האיראני, דאוד עלי זאדה.

בהודעה שמסר דובר צה"ל נמסר כי "עלי זאדה היה המפקד האיראני הבכיר ביותר האמון על הפעילות האיראנית בלבנון, ושימש בדרגה מקבילה לתת-אלוף. גיס לבנון מהווה ציר קשר בין ארגון הטרור חיזבאללה למשטר הטרור באיראן ומהווה גוף התומך את ההתעצמות ובניין הכוח של חיזבאללה, ושימש כאיש הקשר בין בכירי כוח קודס להנהגת חיזבאללה".

צוין גם כי "עלי זאדה ביצע בעבר מספר תפקידים, ביניהם מפקד גיס אמצעי הלחימה האסטרטגיים בכוח קודס, שם ניהל את התעצמות השלוחות של חיזבאללה באמצעי הלחימה האסטרטגיים".

"זאדה היווה מוקד ידע משמעותי בתחומי יכולות האש של חיזבאללה והשלוחות האחרות. זאדה נכנס לתפקידו עם סיום מבצע 'חיצי הצפון' והיה מעורב בשיקום ארגון הטרור והפקת לקחים לניהול פעילות הטרור נגד ישראל. גם בעת הנוכחית, היווה כגורם שהתסיס ודחף את ארגון הטרור חיזבאללה לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל", נאמר בהודעת הצבא.