האזהרה של אביחי אדרעי לנציגי איראן בלבנון צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הזהיר את נציגי איראן שעוד נותרו בלבנון כדי עליהם לעזוב באופן מיידי - או שיותקפו.

"לא נסבול שום נוכחות של נציגי משטר הטרור האיראני בלבנון ונאפשר במהלך 24 השעות הקרובות לנציגים לעזוב את המדינה", אמר אדרעי. "לאחר מכן, לא יהיה מקום בטוח לנציגי המשטר האיראני בלבנון וצה"ל יתקוף אותם בכל מקום בו יימצאו".

מוקדם יותר פרסמו דוברי צה"ל לתקשורת הזרה והערבית הודעה משותפת וחריגה ובה מידע מודיעיני המצביע על לחץ איראני כבד שהופעל על ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה מול ישראל.

על פי הודעת הצבא, "מודיעין ישראלי מאשר: מהרגע שמבצע 'שאגת הארי' החל, בכירי משטר הטרור האיראני שנותרו בחיים הפעילו לחצים רבים על הנהגת חיזבאללה לפתוח באש על ישראל על מנת להפעיל לחץ על צה"ל ולפגוע באזרחים ישראלים".

בצה"ל מדגישים כי המניע מאחורי המתקפות האחרונות של ארגון הטרור השיעי הוא סיוע לבעלי הברית בטהרן, ולא אינטרס לבנוני פנימי. "אין ספק שחיזבאללה החליט לתקוף את ישראל על מנת לסייע למשטר הטרור האיראני. החלטות חיזבאללה מוכיחות שנאמנותם היא למשטר הטרור האיראני, ובוודאי לא לאזרחי לבנון", נמסר בהודעה.

לסיכום הבהירו בצה"ל כי הנהגת הארגון מובילה את המדינה לעימות חסר סיכוי בשירות אינטרסים זרים: "חיזבאללה בחר שוב את משטר הטרור האיראני מעל ביטחונם של אזרחי לבנון, כל זה בשביל קרב שהם לא יכולים לנצח".