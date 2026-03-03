דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, חשף הערב (שלישי) כי צה"ל תקף את המתחם החשאי 'מין-זדאא'י' בו פעל המשטר האיראני לפיתוח יכולות נדרשות עבור נשק גרעיני.

בצה"ל ציינו כי "למרות הפגיעה הקשה בקבוצת הנשק הגרעיני, משטר הטרור האיראני לא עצר את פעילות הגרעין הצבאית שלו והמשיך לפתח את היכולות הנדרשות עבור נשק גרעיני, תוך העברת תשתיות לאתר תת-קרקעי וחסין מתקיפה אווירית. בתוך האתר, פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שפעלו לפתח רכיב מרכזי במערכת הנשק הגרעיני".

עוד הוסיפו כי "אמ"ן המשיך לעקוב אחר פעילות המדענים, ואיתר את מקום מושבם החדש באתר זה, באופן שאיפשר תקיפה מדויקת של המתחם החשאי. התקיפה שוללת מרכיב ליבה ביכולת האיראנית לפתח נשק גרעיני, ומצטרפת לרצף התקיפות החיוניות להסרת איום הגרעין האיראני שמומשו במהלך מבצע 'עם כלביא'".