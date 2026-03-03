תיעוד: תקיפה באיראן צילום: דובר צה"ל

צה"ל פרסם הערב (שלישי) נתונים רשמיים אודות היקף הפעילות האווירית חסרת התקדים במסגרת מבצע "שאגת הארי".

מאות מטוסי קרב וכלי טיס תקפו ביממה האחרונה במקביל מאות מטרות בשטח איראן ולבנון.

במרכז המאמץ ההתקפי, חיל האוויר ממשיך כל העת בגלי תקיפה רציפים נגד מערכי הטילים הבליסטיים ומערכות ההגנה האיראניות של המשטר האיראני. הנתונים שנחשפו מצביעים על פגיעה קשה ביכולות האסטרטגיות של טהרן: מתחילת המערכה, הטיל חיל האוויר כ-4,000 חימושים ברחבי איראן.

עוד נחשף כי המאמץ המבצעי הוביל להוצאה מכלל שימוש של כ-300 משגרי טילים איראניים. בצה"ל מסבירים כי "זוהי תוצאה של יותר מ-1,600 גיחות תקיפה ומאמץ צייד שיטתי מסביב לשעון של משגרים ומאגרי טילים על מנת לצמצם את הירי לעורף ישראל".

במקביל לתקיפות בעומק איראן, חיל האוויר פועל בעוצמה גם בזירה הלבנונית, כחלק מהמערכה הכוללת נגד ציר הטרור האזורי, תוך השמדת מטרות תשתית ומערכי שיגור של האויב.