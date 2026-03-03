נתניהו בקריאת המגילה בישיבת מרכז הרב צילום: ללא

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב (שלישי) בקריאת המגילה בישיבת מרכז הרב בירושלים יחד עם רעייתו שרה ובנו אבנר.

ראש הישיבה, הרב יעקב שפירא, אירח את נתניהו שקרא מתוך מגילת קלף כשרה, בספריית הישיבה שבה התרחש הפיגוע הרצחני בשנת 2008.

"במקום לשמוע אזעקות בקרוב נשמע קול שופר לחירותנו", אמר הרב שפירא לנתניהו והוסיף "מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה - מרדכי הוא משבט בנימין. גם אנחנו לא משתחווים לאף אחד".

משתתפי הקריאה סיפרו כי התרגשותו של ראש הממשלה היתה ניכרת לאורך האירוע.

בישיבה גם הדגישו כי הקריאה התנהלה בפורום מצומצם ושהספרייה ממוקמת מול מרחב מוגן שצמוד למקום.