נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר הערב (רביעי) כי חיזבאללה טעה כשהצטרף למערכה מול ישראל.

"בשעות האחרונות המלחמה התפשטה ללבנון, משם חיזבאללה עשה את הטעות הגדולה של תקיפת ישראל וסיכון העם הלבנוני", אמר מקרון.

עם זאת הוא קרא לישראל שלא לפעול קרקעית בלבנון. "ישראל שוקלת, על פי הדיווחים, פעולה קרקעית - גם זו תהיה הסלמה מסוכנת וטעות אסטרטגית"

לדבריו, ארצו לא יכולה להביע תמיכה, בפעולות של ארה"ב וישראל באיראן. "הסכסוך באיראן מתפשט באזור ונושא השלכות חמורות על השלום והביטחון".

הוא הוסיף כי נושאת המטוסים שארל דה גול בדרך למזרח התיכון כדי לסייע בהגנה על מדינות המפרץ.