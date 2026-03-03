פרשן חדשות 12, עמית סגל, התראיין לפודקאסט של בן שפירו והסביר את היכולת הישראלית לעמוד מול ירי טילים לעבר אוכלוסייה אזרחית.

"החיים בישראל נמשכים. לצערנו, רגילים אצלנו במצבים כאלה של ירי טילים מתמשך. אנשים יודעים כיצד להתמודד ומוכנים לספוג את האש כדי שיהיה שלום למשך הרבה שנים אם המשטר האיראני יקרוס", הסביר סגל.

כשנשאל על התערבות חיזבאללה במלחמה, הסביר כי לדעתו, ארגון הטרור לא יכול היה להימנע מכך בשל הדרישות האיראניות. "אני חושב שחיזבאללה נמצא בין הפטיש לסדן. הם נבנו בדיוק לרגע הזה. הם קיבלו 30 מיליארד דולר במשך 30 שנים בשביל להרתיע את ישראל ולפגוע בה אם איראן תותקף. עכשיו איראן מקבלת בתמורה שלושה שיגורים. חיזבאללה נפגע קשות על ידי ישראל ב-2024 והוא הרבה יותר חלש. אבל כשהפטרון שלך מתקשר נואש מטהרן כדי לדרוש ממך לנקום בשמו, אתה צריך לעשות משהו. אבל דברים השתנו בישראל - שכבר לא מקבלת את זה. לכן חיזבאללה הותקף קשות על ידי צה"ל ועוד יותקף בהמשך".

לדעתו, ייתכן מאוד, שההתערבות של חיזבאללה - תעלה לארגון בפירוקו. "אני חושב שמשהו דרמטי קורא בלבנון. הממשלה הגדירה את הזרוע הצבאית של חיזבאללה כפעילות של ארגון פשע. עד היום בצהריים חיזבאללה היה יכול לפעול בלבנון. אני חושב שהוא יצר את מכתב ההתאבדות הרועש ביותר בהיסטוריה. שלוש הרקטות שהוא שיגר עלולות לעלות לחיזבאללה בעצם קיומו.

אין לנו טעם להיכנס ללבנון כדי לפרק את חיזבאללה כי אם המשטר בטהרן יקרוס - חיזבאללה ייעלם. אם המשטר ישרוד - ישראל תצטרך לפרק את חיזבאללה בעצמה ובכוח", סיכם.