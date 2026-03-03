מועצת המומחים האיראנית בחרה במוג'טאבה חמינאי, בנו של עלי חמינאי שחוסל, כמנהיג העליון הבא של איראן, כך דיווח ערוץ איראן אינטרנשיונל.

על פי הדיווח הבחירה בוצעה תחת לחץ כבד של משמרות המהפכה.

מוג'תבא בן ה-56 איבד את רעייתו בתקיפה שבה חוסל גם אביו והוזכר כמועמד אפשרי להנהגה. הוא שירת במלחמת איראן-עיראק, והוא בעל רקע דתי חלש משמעותית מזה של אביו, שהיה בעצמו יותר עסקן מאשר חכם דת.

מוקדם יותר הופצץ בניין מועצת המומחים בעיר קום בזמן שנספרו הקולות לקביעת היורש של חמינאי.

בשל החשש מחיסולים, 88 החברים במועצת המומחים לא התכנסו ביחד, ובבניין בקום ספרו את הקולות.