בטקס מרגש שהתקיים אמש (ליל פורים) בבית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה, מסר אלכסנדר גרודצקי בן ה-95 מגילה עתיקה ונדירה לרב הראשי של רוסיה, הרב בערל לאזאר.

המגילה המיניאטורית, הכתובה על קלף ושמורה בנרתיק כסף מעוטר, מוערכת כבת למעלה ממאתיים שנה. גרודצקי קיבל אותה מסבו רבו לפני 75 שנה, והיא עברה בתוך המשפחה לפחות ארבעה דורות.

"כשסבא מסר לי את המגילה הוא ביקש ממני לשמור עליה כל החיים", סיפר גרודצקי בטקס. "החלטתי שהשמירה הטובה ביותר כעת היא להפקיד אותה בידיו של הרב שלנו".

הרב לאזאר הציג את המגילה ההיסטורית בפני מאות צעירים יהודים שהתכנסו בבית הכנסת לאחר קריאת המגילה המרכזית. בנאומו, הוא קישר בין חיוניותו של גרודצקי לבין שמירה על המסורת, וקרא לקהל לפעול למען חיזוק הזהות היהודית.